In zijn armen houdt hij zijn witte hondje Bella. Op de vraag wat hij ervan vindt dat Joey niet meer leeft, reageert Björn gelaten. ,,Tja, wat moet ik ervan vinden? Mijn moeder is dood. Mijn vader is ook dood. Joey was geen vriend van ons. Hij was de oude buurjongen van mijn vader.”



Hoewel het overlijden van Joey hem niet lijkt te raken, zegt hij zich de afgelopen weken wél zorgen te hebben gemaakt om Joey’s lot ,,Nederland denkt dat wij ons helemaal niet druk maakten. Maar een dag of vier nadat wij dachten dat hij het vliegtuig naar Nederland had gepakt, heb ik met zijn vader gebeld om te vragen of hij al thuis was.”



Björn, Derya en Joey vertrokken op 30 juni vanuit Haaksbergen naar Turkije. Joey zou het echtpaar helpen bij de bouw van een huis. Na een nacht te hebben gekampeerd op een afgelegen plek in de Turkse heuvels ging het trio uit elkaar. Björn en Derya verklaarden later dat ze Joey achterlieten, omdat hij naar huis wilde en een ander pad wilde volgen dan dat van Björn en Derya.