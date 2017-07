John McCain vloert Donald Trump

De populaire senator van Arizona bij wie onlangs een hersentumor werd vastgesteld, keerde speciaal voor de stemming terug in de Senaat. Daar hield hij nog een hartstochtelijk pleidooi voor samenwerking tussen Republikeinen en Democraten in zaken van nationaal belang. McCain voegde zelf de daad bij het woord en stemde met de Democraten tegen de plannen van de republikeinen en president Trump. Dezelfde Trump die de oorlogsheld McCain ooit zo grof had beledigd maar hem aan de vooravond van de stemming nog via internet trachtte te paaien door hem ‘een held’ te noemen.

Instorten

Zeven jaar inspanningen van de Republikeinen en ook Donald Trump om de peperdure zorgwet van president Obama onderuit te halen zijn nu mislukt. Obamacare blijft bestaan en als het aan Trump ligt blijft dat dan maar zo totdat het hele systeem vanzelf instort. Terwijl een deel van de Republikeinen boos is op John McCain werd hij de nieuwe held van de naar schatting 16 miljoen Amerikanen die door de plannen van Trump hun zorgverzekering dreigden kwijt te raken.

Volledig scherm Senator John McCain, vlak na de operatie. © Getty Images

Het beeld van de gehavende John McCain – met een groot litteken op zijn voorhoofd vanwege de operatie om een hersentumor te verwijderen – was heroïsch. Zijn woorden maakten indruk. “Stop met het luisteren naar de bombastische schreeuwers op radio, televisie en het internet. To hell with them! Ze willen niet dat er iets wordt gedaan aan het publieke welzijn. Onze onkunde is waar zij van leven. Laten we elkaar vertrouwen. Laten we doen zoals we dat normaal deden. Laten we ophouden vast te lopen omdat we willen winnen en niet de andere partij willen helpen een oplossing te vinden. Wij krijgen zo niets voor elkaar mijn vrienden. We krijgen niets voor elkaar."

McCains pleidooi was duidelijk ook een opgestoken vinger naar Donald Trump. De twee haten elkaar en zijn elkaars tegenpolen. Trump liet zich om vage redenen afkeuren voor militaire dienst tijdens de Vietnamoorlog; McCain ging wel, werd gevechtspiloot en raakte zwaargewond toen zijn toestel door het Noord-Vietnamese leger werd neergehaald. Vijf jaar zat hij in krijgsgevangenschap waarbij hij werd gemarteld. Zijn heroïsche status dankte McCain aan zijn weigering te worden vrijgelaten zolang kameraden nog gevangen werden gehouden.

Grof

Omdat McCain later Donald Trump niet steunde tijdens diens race naar het Witte Huis beledigde Trump hem nog eens grof. “Hij is geen oorlogsheld”, schamperde Trump op een bijeenkomst in Iowa. Hij voegde eraan toe meer affiniteit te hebben met militairen die niet in handen vallen van de vijand. Ook hekelde Trump de mislukte poging van McCain om in 2008 het presidentschap in de wacht te slepen. “Ik houd niet van verliezers”, stelde hij. Dat viel bij veel Amerikanen verkeerd.