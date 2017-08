Jonge omstanders redden moeder en baby uit brandend huis in Antwerpen

,,De mensen die buiten stonden, vroegen zich af of er nog meer mensen binnen waren, toen er opeens een moeder met haar baby uit het raam van de derde verdieping ging hangen. Ze durfde niet naar beneden te lopen omdat de verdieping onder haar in brand stond. Ik heb geen seconde getwijfeld en ben onmiddellijk naar boven gelopen. Een andere, voor mij onbekende jongen is mij gevolgd om me te helpen. Op de tweede verdieping stond alles in vuur en vlam. Daar zijn we snel voorbij gerend. Een niveau hoger, waar een pikzwarte rookmassa hing, hebben we de deur kunnen inbeuken. Daar troffen we de moeder en zoontje aan. Ik heb de baby van ongeveer anderhalf jaar in een deken gewikkeld en onder mijn arm naar beneden gedragen. Mijn kompaan ontfermde zich over de moeder."