Jorge Zorreguieta en dochter Máxima zagen elkaar geregeld

China weer opgeschrikt door zware aardbeving

10:58 China is vanochtend weer getroffen door een zware aardbeving. De Chinese autoriteiten meldden een beving met een kracht van 6.6 op de schaal van Richter in de buurt van de Chinese stad Yining. De stad ligt in de westelijke provincie Xinijang, dicht bij de grens met Kazachstan. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend.