Kans op leven Mars kleiner door chemische cocktail

De kans dat er leven is op Mars is een stuk kleiner geworden. Uit recent onderzoek blijkt het oppervlak van de rode planeet te bestaan uit een giftig goedje vol chemicaliën die levende organismen genadeloos om zeep helpen.

Deze ontdekking heeft verstrekkende gevolgen voor de zoektocht naar buitenaards leven. Wetenschappers moeten in hun zoektocht naar mogelijk bewijs zorgen dat ze zeker twee meter diep de Marsgrond ingaan, meldt een artikel in Scientific Reports.

Uit onderzoek naar eerder gevonden oxidanten (perchloraten) blijkt dat deze veranderen in krachtige bacteriedodende stoffen door het ultraviolette licht dat de rode planeet beschijnt. De bovenste lagen van het Marslandschap worden als het ware ‘gesteriliseerd’.

Quote De kans is aanwezig dat op deze dieptes mi­cro-or­ga­nis­men wél overleven Wetenschapper Jennifer Wadsworth Wetenschappers die meer willen weten over mogelijk leven moeten nu grondmonsters nemen op twee tot drie meter diepte. ,,De kans is aanwezig dat op deze dieptes micro-organismen wél overleven’’, zegt Jennifer Wadsworth, astrobioloog bij de universiteit van Edinburgh.



Wadsworth begon haar onderzoek enkele jaren geleden na de ontdekking van enkele krachtige oxidanten (perchloraten) in de grond van Mars. Samen met collega-astrobioloog Charles Cockell deed ze een testje met de bacterie Bacillus Subtilis. De bacterie werd blootgesteld aan perchloraten en een flinke dosis UV-straling.

Bacillus Subtilis komt op onze planeet meestal in de grond voor en is bestand tegen veel extreme omstandigheden. In het laboratorium bootsten de onderzoekers zo veel mogelijk de omstandigheden op Mars na. De bacterie kreeg stoffen toegediend die ook daar voorkwamen. Na een minuut was er bijna niets meer van de bacterie over.

Wadswordth wil zich niet wagen aan uitspraken of er vroeger wel leven op Mars was. ,, Maar het lijkt erop dat we onze zoektocht naar leven moeten richten onder de grond.’’

Eind vorig jaar jubelde NASA nog over mogelijk bewijs van leven op de rode planeet. Marsverkenner Curiosity had in de atmosfeer sporen van methaan gevonden. Methaan - oftewel aardgas komt voort uit dierlijk en plantaardig leven. Maar het gas kon ook uit het binnenste van Mars zijn ontstaan, afkomstig kunnen zijn van een komeet of een nog heel andere herkomst kunnen hebben.

Volledig scherm De planeet Mars, gefotografeerd door ruimtesonde Mars Express orbiter. © AFP

