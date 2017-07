Kapot nét na de garantie: Europa wil wasmachine die langer meegaat

Of de industrie haar afnemers expres opzadelt met spul dat in no time kapot gaat laat het Europese Parlement in het midden, maar in een resolutie die vandaag op een klinkende meerderheid mag rekenen eist het wel actie. Zo zou de Europese Commissie moeten zorgen voor langere garantietermijnen, ‘sterktecriteria’ per sector en op elk apparaat vermelding van een minimale levensduur.

Onderzoek

Maatregelen van de Europese Commissie bij de consument waarschijnlijk bij voorbaat in goede aarde, want Europees onderzoek wees al uit dat ruim driekwart liever zijn spullen laat repareren dan meteen nieuw te kopen. Onderzoek in Frankrijk wees bovendien uit dat 92 procent van de Franse consumenten ervan overtuigd is dat onder meer witgoed tegenwoordig expres zo wordt ontworpen dat het niet te lang meegaat.

Meldpunt

Zijn organisatie opende eind november vorig jaar het meldpunt 'Te rap kapot' en kreeg ruim 6200 klachten binnen, vooral over smartphones (14 procent, veelal de batterij), printers (‘die minder lang meegaan dan een T-shirt’, bijna 9) en wasmachines (ruim 8 procent), waarvan maar één op 14 zijn tiende verjaardag nog zou halen. November: ,,Zelfs ‘goede’ merken als Miele, AEG en Bosch halen niet meer hun oude topkwaliteit.”



Of dat opzet is of noodzaak om de concurrentie de baas te blijven, is moeilijk vast te stellen. De bond werkt nauw samen met federaal vicepremier Kris Peeters, die dit voorjaar na een gerichte studie evenmin vooropgezette kwade wil (‘geprogrammeerde veroudering’) kon bewijzen, ‘alhoewel in bepaalde gevallen niet kan worden uitgesloten dat het zou bestaan’.



Volgens de Europese consumentenkoepel Beuc maakt het vanuit een oogpunt van consumenten- of milieubescherming nauwelijks uit of de snelle veroudering het gevolg is van opzet of slijtage. ,,Kernpunt is dat de levensduur niet beantwoordt aan wat consumenten verwachten noch aan wat technisch mogelijk is.”