'Kettingzaagman' had twee kruisbogen en zelfgemaakte speren bij zich

De 'kettingzaagman' die gisteravond werd opgepakt in het Zwitserse kanton Zürich , had bij zijn arrestatie twee geladen kruisbogen bij zich en twee stokken met geslepen punten. Van de kettingzaag waarmee hij maandag twee mensen verwondde in Schaffhausen ontbreekt elk spoor, zo maakte de politie vanmorgen bekend.

Franz Woursis (51) werd gisteravond rond 19.00 uur gearresteerd in het plaatsje Thalwil. Hij was alleen en verzette zich volgens de politie niet bij zijn aanhouding. In de plastic tas van de vijftiger vonden agenten twee geladen pistoolkruisbogen en twee houten stokken met geslepen punten.



Verder onderzoek moet uitwijzen waar de kettingzaag is gebleven. De verdachte werd na zijn aanhouding medisch onderzocht door een gerechtsarts. De politie bracht de man daarna over naar Schaffhausen, zo'n 60 kilometer verderop, waar hij vlak voor middernacht in de gevangenis belandde.

Tip

Volledig scherm Politiewoordvoerder majoor Ravi Landolt tijdens de persconferentie over de arrestatie van de 'kettingzaagman'. © EPA De aanhouding vloeide volgens de politie voort uit een tip 'vanuit de bevolking'. Ze bevestigt noch ontkent dat die tip kwam van een plaatselijke pizzeriabaas die de 'kettingzaagman' langs zijn zaak zag lopen, meteen herkende van opsporingsfoto's en hem besloot te volgen. ,,Na de tip concentreerde de zoekactie naar de verdachte zich op Thalwil, waar hij 45 minuten later werd gearresteerd", aldus de politiewoordvoerder.

Hoe Franz Woursis in Thalwil terechtkwam - Schaffhausen werd na het kettingzaagincident hermetisch afgesloten - is nog niet bekendgemaakt. Het gerucht dat hij werd opgepakt in een tuinhuis kan de politie niet bevestigen. De vraag of de man geestelijk gestoord is, kan volgens de woordvoerder pas worden beantwoord na verder medisch onderzoek.

Elvis-imitator