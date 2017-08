Kinderboek leert kleintjes wat te doen bij een terreuraanslag

In het boek staat de klas van juffrouw Muis centraal. Hier leren de muizenkindertjes wat ze moeten doen als een kat hen wil aanvallen. Meester Muis verkleedt zich als kat en de juf legt aan de hand van een rijmpje uit: we rennen weg, we verstoppen ons en slaan alarm. Op het deuntje van London's Burning zingen de kinderen: Moggy's coming, Moggy's coming. We're in danger, run, hide and tell! Treat the hurt mice, treat the hurt mice! (De muizenjager komt, we zijn in gevaar, ren, verstop en vertel. Behandel gewonde muizen.)



Zo'n 500 leraren in Birmingham worden op dit moment opgeleid om het boek en het bijbehorende materiaal aan hun klas te leren. Brigadier Tim Hodgetts, professor en schrijver van het kinderboek, noemt het noodzakelijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren wat ze moeten doen als ze in een terreuraanslag terecht komen. ,,Een terreuraanslag discrimineert niet. Ze komen voor op publieke plekken en kinderen zijn daar onderdeel van.''



Het is niet de bedoeling om kinderen bang te maken, stelt Hodgetts. ,,Laten we duidelijk zijn: het gaat om zeer ongewone situaties die nauwelijks voorkomen. We moeten kinderen daarom geen angst aanjagen, maar ze voorbereiden.''