Klant slaat gewapende overvaller tegen de vlakte met stoel

In het Amerikaanse Fresno is een held opgestaan. In een Starbucks waar de 58-jarige Cregg Jerri koffie zat te drinken, probeerde een overvaller zijn slag te slaan met een neppistool en een mes. Cregg twijfelde geen moment, pakte een stoel en sloeg de overvaller tegen de vlakte. Bij het gevecht dat volgde liep Cregg enkele steekwonden op. Op het politiebureau werd hij als held ontvangen.