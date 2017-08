Klok Big Ben volgende week voorlopig voor het laatst te horen

De Big Ben klonk de afgelopen 157 jaar elk uur en werd voor het laatst in 2007 een korte periode stilgelegd. Verschillende media melden dat reparaties onvermijdbaar zijn omdat de Elizabeth Tower, waar de klok zich in bevindt, in slechte staat is. Zo vonden onderhoudsreparateurs roest in het dak en barsten in het metselwerk. De overheid heeft ruim 30 miljoen pond (ongeveer 33 miljoen euro) over voor de reparatie.



Stephen Jaggs, de officiële Keeper of the Great Clock, noemt het stilvallen van de klok een 'belangrijke mijlpaal in het project'. ,,Als Keeper of the Great Clock heb ik dagelijks de grote eer om ervoor te zorgen dat dit mooie stukje Victoriaanse techniek zich in topconditie is. Deze essentiële werkzaamheden zullen de klok op lange termijn veiligstellen.''



De tijdsaanduiding op de toren blijft de komende jaren wel in werking. De klok wordt voor 'speciale gelegenheden' zoals Oud en Nieuw weer aangesloten.