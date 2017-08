Komiek en activist Dick Gregory (84) overleden in Washington

,,Met enorme droefenis bevestigen wij dat onze vader, bekend komiek en burgerrechtenactivist Dick Gregory de aarde heeft verlaten", zo maakte zoon Christian het overlijden van de komiek via Instagram bekend. Dick Gregory overleed na ongeveer een week in een ziekenhuis te hebben gelegen. Hij was er opgenomen vanwege meerdere bacteriële infecties.



Daarmee overleed een van de eerste zwarte komieken die in Amerika bekend werd bij het grotere publiek. Dat was in de jaren zestig. Gregory gebruikte zijn humor om raciale ongelijkheid aan de kaak te stellen. ,,Waar anders dan in Amerika kan het zo zijn dat ik in de slechtste buurten woonde en opgroeide, dat ik naar de slechtste scholen ging en achterin de bus moest zitten, maar toch 5.000 dollar per week krijg betaald om er alleen maar over te praten", grapte de in St. Louis, moeilijke omstandigheden opgegroeide Gregory regelmatig.



Met zijn scherpe humor en commentaar werd Gregory al snel actief in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Hij was in staat het grotere publiek aan te spreken en vestigde zo de aandacht op integratieproblemen van de zwarte bevolking en het gebrek aan gelijke rechten.