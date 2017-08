'Koning van de huurlingen' biedt Trump zijn diensten aan

Of de president Prince vaak heeft ontmoet is onduidelijk, maar zijn voorstel om de oorlog in Afghanistan uit te besteden aan een huurlingenleger ligt al wel op Trumps bureau in het Witte Huis. De president lijkt er wel oren naar te hebben. Hij noemt de bemoeienis in Afghanistan ‘een peperdure ramp’. De oorlog duurt al zestien jaar en het einde is niet in zicht. Als de VS zich terugtrekt, nemen de taliban het land weer over. De kosten zijn enorm en daar is Trump extra gevoelig voor. Sinds de invasie in 2001 is er meer dan 1.000 miljard uitgegeven, dit jaar komt er 40 miljard bij. ,,Belachelijk’’, zegt Erik Prince, ,,dat kan een stuk goedkoper. Met een particulier leger van 5.500 man en 90 eigen vliegtuigen en andere bewapening ben je hooguit 10 miljard kwijt.’’



Als het woord huurlingen valt, fronzen mensen al snel de wenkbrauwen. Eigengereide cowboys die flink geld verdienen aan andermans oorlog, zijn alleen populair in eigen kring en bij hun opdrachtgevers. ,,Onzin’’, aldus Prince. ,,Militaire aannemers (hij houdt niet van de term huurlingen, red) zijn een onderdeel van de geschiedenis. Voor de kolonisatie van Amerika deed het Britse rijk bijvoorbeeld een beroep op kapers.’’