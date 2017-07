‘Laat terminaal zieke baby Charlie met rust’

De kleine Charlie werd geboren met een zeldzame spierziekte. Hij kan niet zonder hulp ademen. Ook kan hij niet bewegen, horen, huilen en slikken. Het jongetje is het onderwerp van een maandenlange juridische strijd tussen zijn ouders en artsen. Volgens de medici zou het mensonwaardig zijn om Charlie in leven te houden. Ze willen het kindje waardig laten sterven. De ouders denken daar anders over en willen met de baby naar de Verenigde Staten voor proeftherapie. Ze zamelden daarvoor 1,3 miljoen euro in. Volgens de ouders kan een speciale therapie in Amerika de hersenfuncties van Charlie iets verbeteren.



Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens besloot vorige week echter niet in te grijpen in de Britse zaak, ondanks het verzoek van de ouders hierom. Dat betekent dat de artsen de medische ondersteuning die het jongetje in leven houdt, mogen staken en er geen hoop meer is voor Charlie. Volgens de Britse rechter Justice Francis heeft baby Charlie weinig aan de reis naar Amerika. ,,Hij wordt er niet beter van en het is niet in het belang van het kind.''



Ouders Chris en Connie Gard vingen eerder bot bij Britse rechters en stapten daarom naar het Europees Hof. Tot de uitspraak van het hof moest het kind in leven worden gehouden.