Laatste in gevangenschap geboren orkakalfje plotseling overleden

SeaWorld maakte het overlijden van publiekslieveling Kyara gisteren officieel bekend. Ze werd afgelopen weekend ziek en had mogelijk een longontsteking. De orkababy kreeg in een bad in een dierenziekenhuis injecties met antibiotica, maar desondanks ging Kyara's gezondheidstoestand hard achteruit. Uiteindelijk stierf ze zonder haar moeder in het bassin. In een statement benadrukt het wereldberoemde zeezoogdierenpark dat de dood van Kyara niets te maken heeft met haar leven in gevangenschap. Dat werd nog eens herhaald door een SeaWorld-trainster die ook bij de geboorte van de baby was. ,,We zijn in shock en hebben alles gedaan om haar leven te redden'', vertelde de aangeslagen vrouw aan ABC News .

Infectie

Kyara zag in in april dit jaar, na een draagtijd van 18 maanden, het levenslicht. Haar moeder is de 26-jarige Takara die al haar hele leven in het park zwemt. Toen Kyara ziek werd is ze gelijk weggehaald bij haar moeder om de infectie van andere orka's te voorkomen. Volgens SeaWorld kreeg het kalfje, dat nog door haar moeder werd gezoogd, in het ziekenhuis geen moedermelk. ,,Maar daardoor is ze niet verzwakt geraakt'', wordt verzekerd op de site van het park. Met de andere orka's zou niets aan de hand zijn.



SeaWorld heeft in de Verenigde Staten nog 22 levende orka's. De jongste is Amaya. Zij werd geboren in december 2014. In gevangenschap levende killer whales hebben regelmatig last van bacteriële infecties door problemen met hun immuunsysteem. Behandeling daarvan is lastig. Mede om die reden is SeaWorld gestopt met het fokprogramma.