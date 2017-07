Leger VS stelt toelaten transgender rekruten uit

Syrië weerspreekt beschuldigingen over gifgas

1 juli De Syrische regering wijst een rapport over de inzet van gifgas in april van de hand. Volgens Damascus is het niet geloofwaardig, omdat het is gebaseerd 'op getuigenissen van terroristen die zich in Turkije bevinden'. Turkije is een belangrijke steunpilaar van radicale soennitische opstandelingen die tegen de regering in Damascus vechten.