Live: Londen rouwt om twaalf doden en talloze vermisten bij flatbrand

'Sojamelk' en 'tofuboter' op verpakkingen mag niet meer

17:55 Sojamelk, tofuboter of vegakaas mogen niet onder die naam worden verkocht, oordeelt het Europees Hof van Justitie. Zuiver plantaardige producten mogen in principe niet op de markt worden gezet met woorden als melk, room, boter, kaas of yoghurt op het label; die woorden zijn voorbehouden aan producten waar een dier aan te pas is gekomen.