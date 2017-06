Maatschappij dwingt verlamde man zelf trap naar toestel op te kruipen

Kijima – sinds 1990 verlamd vanaf zijn middel na een rugbyongeluk - worstelde zich uit zijn rolstoel en begon op zijn buik aan zijn beproeving. Met zijn armen trok hij zich de treden van de trap op, alle zeventien.



,,Ik negeerde iedereen en ging gewoon maar door”, schrijft hij, ,,anders kon ik niet mee terug. Een van zijn vrienden liep achter hem aan, aanmoedigend na elke trede. Eenmaal boven kon Kijima weer in een rolstoel plaatsnemen en naar zijn stoel rijden.



De Japanse lichamelijk gehandicapte is een ervaren reiziger. Hij schrijft hoe hij meer dan 200 vliegvelden in 158 landen heeft bezocht, maar iets als dit nog nooit heeft meegemaakt. Soms was het moeilijk om aan boord te komen, maar dan hielpen anderen hem. Er was altijd wel een oplossing te vinden, aldus Kijima. ,,Ik heb nooit gedacht dat ik voor een vlucht geweigerd zou worden omdat ik niet kan lopen. Het is een schending van mensenrechten.”