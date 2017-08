Man in Las Vegas zet 3 dollar in en gaat naar huis met 11,8 miljoen

Rodolfo T. beleefde de vakantie van zijn leven in het Fremont Hotel en Casino in Las Vegas. Hij wilde zijn geluk beproeven aan een van de slotmachines en dat bleek geen slechte beslissing te zijn. Drie dollar later won hij een gigantische jackpot.



Volgens de manager van het casino gaat het om een van de grootste winsten ooit. ,,In de zestigjarige geschiedenis van Fremont in Las Vegas zijn er al duizenden jackpots gewonnen, maar nog geen enkele zoals deze", aldus Jim Sullivan.



Toch is dit bedrag geen record. In 2003 won er iemand aan een gelijkaardige slotmachine 39,7 miljoen dollar in het Excalibur Hotel Casino in Las Vegas.