Man met baby kon boom vastgrijpen, voor 5 kinderen kwam hulp te laat

Volgens lokale media gaat het om negen familieleden, maar AP meldt dat de doden nog niet geïdentificeerd zijn. De slachtoffers trokken zaterdag naar de rivier nabij Payson, in het zuidwesten van de staat, toen er plots een hevige storm losbrak. Door de enorme regenval stroomde een nabijgelegen beek over. De groep werd verrast door een 1.80 meter hoge vloedgolf. Voor negen mensen kwam alle hulp te laat . Onder hen ook vijf kinderen tussen 2 en 7 jaar. Momenteel zijn veertig reddingswerkers en hulpdiensten met honden nog op zoek naar een 13-jarige jongen.

Vasthouden aan boom

Getuige Disa Alexander wandelde naar de zwemplek toen het water plots tot grote hoogte steeg. Op een video (bovenaan) die ze op social media postte is te zien hoe het dodelijke water door de canyon raast. ,,Ik had dood kunnen zijn", beseft ze achteraf.

Waarschuwing

Gelukkig waren reddingsteams in de buurt nadat ze uitgerukt waren voor iemand met een allergische reactie. Het gezin en een andere man werden gered en zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. ,,We hoorden een man om hulp roepen die aan een steen hing, vervolgens hoorden we meer mensen", aldus detective David Hornung van het politiekorps. ,,Het nationale weerinstituut waarschuwde zo'n 1,5 uur van tevoren, maar de slachtoffers wisten van niets, tenzij ze een radio bij zich hadden. Ze hebben waarschijnlijk hevig gedonder gehoord en toen belandde het water op ze."

Het overstromingsalarm geldt tot morgenavond voor bijna heel Arizona. Ook volgende week wordt er nog storm verwacht. Het is niet de eerste keer dat overstromingen in canyons leiden tot dodelijke slachtoffers. In 2015 kwamen zeven mensen om het leven in Utah Nationaal Park Zion. In 1997 waren 11 wandelaars in de buurt van Page, Arizona het slachtoffer van een vloedgolf.