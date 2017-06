Man met mes gearresteerd bij Brits parlement

Schutter bij honkbaltraining politici had wapenvergunning

8:59 De man die woensdag Amerikaanse politici neerschoot bij een honkbaltraining had zijn wapens legaal gekocht, zo heeft de politie in Washington bekendgemaakt. De schutter had een wapenvergunning. De honkbalwedstrijd tussen Democratische en Republikeinse parlementsleden waarvoor de politici trainden, vond donderdagavond plaats, en de stemming was bedrukt.