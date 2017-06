Man opent vuur op voorbijgangers in Moskou: ten minste 4 doden

'Boze partijgenoten dreigen May met intrekken steun'

12:51 De Britse premier Theresa May wil met steun van een kleine partij uit Noord-Ierland verder regeren na een pijnlijke verkiezingsnederlaag, maar in haar eigen partij dreigen boze parlementariërs de steun aan haar in te trekken. De krant The Guardian berichtte vandaag dat ministers en een reeks Kamerleden de premier te verstaan hebben gegeven dat ze op zijn minst haar twee naaste raadgevers en medewerkers Fiona Hill en Nick Timothy de laan uit moet sturen.