Man rijdt opzettelijk in op militairen bij Parijs

Van de gewonden hebben er twee zware verwondingen, maar zij zouden niet in levensgevaar zijn. De andere vier militairen kwamen er met lichte verwondingen vanaf. Zij zijn allemaal naar een ziekenhuis vervoerd. De verwachting is dat alle militairen vandaag nog naar huis mogen.



De antiterreurafdeling van justitie in Parijs leidt het onderzoek. Het voertuig is nog altijd niet gevonden en de wijk is grotendeels afgezet. In de auto die op de militairen inreed zat een man achter het stuur. Het incident gebeurde rond 8.00 uur vanmorgen.



De burgemeester van het stadje spreekt van een bewuste aanval. Volgens Patrick Balkany had een man zich in een BMW opgesteld in een steegje bij de militaire kazerne. Hij gaf vervolgens gas en ging er na het incident rap vandoor. ,,Dit is niet te tolereren of te bevatten.''