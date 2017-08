Marie wint 18de-eeuws landhuis en is eensklaps een lady

En hij was niet de enige die er een goed gevoel aan overhoudt. Want de hoofdprijs ging gisteren naar Marie Segar uit Warrington. Zij krijgt overigens niet alleen een prachtig gerenoveerd landhuis, maar ook de titel van 'Lady of Melling Manor', die aan de villa hangt.



De vrouw kocht 20 lootjes van 2 euro. ,,Ik ben in shock", reageert ze. ,,Ik kan het amper geloven. Een plan heb ik niet echt. Misschien dat ik de naam op mijn bankkaart nu wel laat veranderen in lady Marie. Ik deed wel mee aan de loterij, maar dacht geen moment dat ik zou winnen."



De eigenaar zei dat hij een deel van de opbrengst aan het goede doel zal schenken. Zo gaat er 33.000 euro naar het St John's Hospice in Lancaster en 11.000 euro naar de National Youth Advocacy Service, een Britse non-profitorganisatie die het opneemt voor kinderen en jongeren. De grafisch ontwerper - die met zijn vrouw Natasha (32) twee kinderen heeft: Dylan (15) en Ozzy (5) - kreeg ook al verscheidene vragen van andere mensen om hun eigendom ook op die manier aan de man te brengen.



