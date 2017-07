Massaverkrachting als oorlogswapen: 'Ik kon niet meer plassen'

Onderzoekers interviewden 168 slachtoffers van seksueel geweld, onder wie zestien mannen. Veel slachtoffers zeiden last te hebben van nachtmerries, geheugenverlies, concentratieproblemen en wraak- of zelfmoordgedachten; symptomen van een posttraumatische stresssyndroom.



Zo werd Sukeji bijvoorbeeld in augustus 2016 voor de ogen van haar twee kinderen verkracht door drie soldaten van het regeringsleger in Kajo Keji. Ze zei: ,,Ik wil er niet aan denken, maar soms komt het toch in mijn gedachten . Dan huil ik. Soms vraag ik me af of mijn kinderen het zich herinneren. Wat zullen ze over hun moeder denken?”