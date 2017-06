May: Zorg voor slachtoffer rampflat was 'niet goed genoeg'

De Britse premier Theresa May heeft toegegeven dat de directe hulp voor bewoners die verzorging of informatie nodig hadden in de eerste uren na de brand in een flatgebouw in Londen ,,niet goed genoeg'' was. Dit liet zij weten in een verklaring, nadat ze daarvoor in haar ambtswoning had gesproken met een delegatie van de getroffen bewoners. May had gisteren al aangekondigd dat alle bewoners binnen drie weken in de wijk gehuisvest moeten zijn.



,,Slachtoffers zijn bezorgd dat hun stem helemaal niet gehoord wordt en dat hun vele vragen over deze tragedie niet beantwoord worden. Daarom heb ik besloten tot een openbaar onderzoek, waarbij de kosten voor rechtsbijstand voor de getroffenen voor rekening van de overheid komen'', zei de premier zaterdag. ,,Het onderzoek zal open en transparant zijn. De regering en alle betrokken ministers zullen volledig meewerken."



De politiecommissaris riep mensen vanmiddag die aan de vlammenzee zijn ontkomen op zich te melden op het politiebureau. ,,Ik wil weten en wij allemaal willen weten dat je veilig en gezond bent.'' Ook liet hij weten dat beeldmateriaal vanuit de brandende Grenfell Tower morgen vrijgegeven wordt.