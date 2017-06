'Media brengen Bolt en Follender in gevaar'

Brons is directeur van het Centre for Safety and Development, dat organisaties traint om te gaan met crisissituaties zoals gijzelingen. Volgens hem proberen onderhandelaars allereerst de zaak low profile te houden. ,,Je probeert eerst te doen alsof de gegijzelde een nobody is, zodat je hem makkelijk vrij kunt krijgen. Dat is nu onmogelijk geworden.”

Volgens Brons is de eerste prioriteit om uit te vissen met welk doel de twee worden vastgehouden. ,,Gaat het om geld? Is het een politiek doel? Is er sprake van persoonsverwarring? Dat wil je eerst weten. Vervolgens leg je via lokale tussenpersonen contact. Kennis van de lokale cultuur is dan noodzakelijk. Daarom is het goed dat we in Colombia een lokale ambassade hebben.”