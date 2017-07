Meer Britse verzoeken om Nederlands paspoort

'Koning Juan Carlos was bijna 5000 keer ontrouw'

11:45 Bijna 5.000 vrouwen, de meeste nadat hij al getrouwd was. Dat is het aantal waarmee de Spaanse oud-koning Juan Carlos in zijn lange leven naar bed is geweest. Tenminste, als we een boek daarover van een omstreden oud-kolonel moeten geloven.