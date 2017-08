Megavertraging voor Sziget-trein na blikseminslag in Oostenrijk

Via Facebook laat de organisatie van de festivaltrein weten dat de spoortbeheerder in Oostenrijk uit gaat van een vertrek rond 5 uur vanmiddag. Dat zou betekenen dat de trein pas morgen om 6 uur in de morgen aankomt. Het probleem is dat het treinverkeer muurvast staat, daardoor kan de trein ook niet achteruit rijden. Achter de trein staan verderop weer andere geblokkeerde treinen.



Ook via Passau, voor autoreizigers een bekende grensovergang, kan er geen andere route gekozen worden, zo meldt de organisatie. Er lijkt niets anders op te zitten dan te blijven wachten. Wanneer de reizigers morgenochtend in Nederland aankomen zijn ze er nog niet. De passagiers komen uit alle windstreken van ons land, en sommigen komen zelfs uit België.



Via social media vragen sommigen al of er geld terug wordt gestort, anderen vragen zich af hoe het zit met mensen die op zondag moeten werken. In de trein zitten bij elkaar zo'n 1500 passagiers. Zij bezochten allemaal het Sziget-festival in Hongarije. Dat was al eerder afgelopen, maar veel mensen plakken een paar dagen Boedapest achter hun festival bezoek aan.