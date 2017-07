Merkel in visnetkousen is videohit

‘Ruf mich, an-gela’ heet de clip die inmiddels viraal gaat. De humoristische boodschap: is er ergens shit, bel Angela, zij lost het op. ‘I’m your Mutti, wir schaffen das!’ zingt de bondskanselier tegen de wereld.

De clip is een spektakel in het genre. Kosten noch moeite lijken gespaard. Alles is bovendien zelf bekostigd door Slakonja (32) die in het dagelijks leven acteur is bij het Sloveens Nationaal Theater. Dankzij de inzet van veel vrienden en vrijwilligers en geld van sponsors en crowdfunding is de bijzondere productie er gekomen. Eerder maakte Slakonja parodieën op Donald Trump en Vladimir Putin, die beiden ook in de Angela-clip figureren.

Positief

De vraag is hoe de clip van Merkel wordt begrepen. Op sociale media zijn veel afkeurende reacties te lezen maar ook positieve. ,,Dat is mijn bedoeling”, zegt Slakonja vandaag in The Times. ,,Ik probeer altijd ergens in het midden uit te komen. Dan kunnen zowel mensen die haar haten als mensen die haar bewonderen zich erin vinden. Het belangrijkste is dat je mensen samenbrengt door comedy”.

Veel is er gezegd over de vluchtelingen die door Slakonja als zombies worden neergezet. De uitleg: ,,Ze krijgen hier niet altijd de kansen die ze zouden moeten krijgen. Ze zijn in zekere zin levende doden”.

Ook opmerkelijk, twee keer is Hitler te zien in de video waarin Angela Merkel zingt: ‘Ik ben een vermomde engel, ex-maagd uit het paradijs’. Hitler vindt dat alles duidelijk niks. Brult boos: ‘Was ist das?’ en schiet zich tenslotte door het hoofd.