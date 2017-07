Met Google Street View rondkijken in ruimtestation ISS

De kleine ruimtes in het ruimtestation ISS voelen zelfs op Google Street View een beetje claustrofobisch aan. Maar wie dat gevoel kan loslaten, en altijd al heeft willen rondkijken in het International Space Station, kan nu zijn of haar hart ophalen.

Google heeft namelijk 360-graden-foto's van het ruimtestation online gezet. Met de dienst kunnen gebruikers rondkijken in vijftien modules (ruimtes) van het ruimtestation. Onder meer een van de Dragon-capsules van SpaceX is te zien.

De Street View-weergave van het ISS toont daarnaast beschrijvingen van verschillende onderdelen van het ISS, zoals het systeem dat voor zuurstof zorgt, het waste and hygiene compartment (oftewel de wc) en ruimtepakken. Ook is een deel van de keuken te zien.

Volledig scherm De wc. © Google Street View

Volledig scherm De food warmer in het ISS. © Google Streetview

Bevoorraden

De dienst biedt een blik vanuit de Cupola, de module met zes grote ramen die uitzicht bieden op de aarde. Ook is het Soyuz-vaartuig te zien, dat bevestigd is aan het ISS. De foto's zijn genomen toen een Dragon-capsule het ISS aan het bevoorraden was, wat ook zichtbaar is.

Het is niet de eerste keer dat het ISS op interactieve wijze in beeld wordt gebracht. VR-bedrijf Oculus heeft een versie in virtual reality ontwikkeld. Soms kun je live meekijken in het ISS of vanuit het ISS naar de aarde kijken.

Google heeft zijn Street View-dienst in de afgelopen jaren uitgebreid met opvallende plekken op aarde zoals het Great Barrier Reef en de bodem van oceanen, maar het is de eerste keer dat 360-graden-beelden uit de ruimte zijn opgenomen. Google Earth bood wel al de mogelijkheid de maan en Mars te bezoeken.

Via hetzelfde platform zijn beelden in 360 graden te zien van locaties waar de serie Game of Thrones is opgenomen.

Volledig scherm Ter vermaak: een opblaasbare wereldbol en een basketbal. © Google Street View