Metroreizigers Berlijn opnieuw opgeschrikt door auto in station

Twee baby's overlijden in te hete auto; roep om alarm zwelt aan

10:45 Nadat dit weekeinde opnieuw twee baby's zijn overleden, die urenlang in een hete auto waren achtergelaten in de Amerikaanse staat Arizona, zwelt de roep om een alarm in kinderzitjes aan. Sinds 1990 zijn in de VS zeker 800 kinderen op eenzelfde manier overleden.