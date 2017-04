'Migranten stelselmatig mishandeld in Oost-Europa'

Dat schrijven Oxfam Novib en twee Oost-Europese onderzoekscentra in een rapport dat vandaag verschijnt. De onderzoekers spraken de afgelopen weken 140 van de enkele duizenden migranten die momenteel in Servië en Macedonië verblijven. Zij stelden allen slachtoffer te zijn geweest van mishandelingen en diefstal in die landen en buurlanden als Hongarije, Kroatië en Bulgarije.



,,Ze zetten ons in een kooi, we kregen drie dagen geen eten. Ze sloegen ons en gaven ons zelfs elektrische schokken", zo citeren de onderzoekers de Afghaanse vluchteling Isaaq over zijn behandeling in Bulgarije. Ook zouden Kroatische grenswachten migranten hebben gedwongen zich uit te kleden en naakt terug te lopen naar Servië, terwijl agenten ze sloegen met knuppels. Hongaarse grenswachten hebben migranten naakt in de sneeuw gezet en hen overgoten met koud water.



Gesloten grens

De Oost-Europese landen sloten begin 2016 hun grenzen voor vluchtelingen die vanuit Griekenland op weg waren naar West-Europa. Tienduizenden asielzoekers kwamen daardoor vast te zitten, ze proberen soms met behulp van smokkelaars alsnog de grens over te komen. Volgens Oxfam worden ze vaak direct terug de grens overgezet, dergelijke 'pushbacks' zijn verboden door het internationaal recht.



Er komen al langer berichten naar buiten over de slechte behandeling van migranten in Oost-Europa. ,,Het is een schande voor deze landen én voor de EU die recent nog de grenswachten van Macedonië en Bulgarije prees", stelt een woordvoerder van Oxfam. De EU zou 'een bastion voor mensenrechten moeten zijn, in plaats van deze misstanden te billijken', vindt de organisatie.