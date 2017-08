Militaire oplossing staat klaar 'mocht Kim onverstandig handelen'

Zijn minister van Defensie liet gisteren al weten dat de Verenigde Staten klaar zijn om iedere bedreiging van Pyongyang tegen te gaan. Trump zelf waarschuwde Noord-Korea geen militaire acties tegen de Verenigde Staten te ondernemen, met name tegen het eiland Guam in de Stille Oceaan. ,,We bereiden ons voor op verschillende opties. Als hij iets doet tegen Guam, dan zal er iets gebeuren in Noord-Korea dat niemand ooit eerder heeft gezien'', zei Trump richting Kim Jong-un.

De Amerikaanse president herhaalde dat het Amerikaanse nucleaire arsenaal in goede staat is. ,,Het is in tip-top-conditie", aldus Trump. ,,Niemand, dat geldt ook voor Noord-Korea, moet ons bedreigen." Hij kondigde ook aan dat de VS zijn raketverdedigingssystemen zal uitbreiden. Hij zal daar een miljardenbedrag voor vrijmaken.

De Amerikaanse president zei verder dat het zijn doel is de hele wereld van kernwapens te bevrijden. ,,De nucleaire dreiging is de grootste in de wereld. Dat geldt niet alleen voor Noord-Korea maar ook voor alle andere kernmachten. Maar zolang dat niet is bereikt, zullen de Verenigde Staten de sterkste en krachtigste kernmacht blijven'', aldus Trump.

'Gestrekt been'

Deze uitspraken volgen in een reeks dreigementen over en weer tussen de Amerikaanse president en leider van Noord-Korea. Het conflict tussen de landen escaleert en beide wereldleiders gaan er met gestrekt been in. Sico van der Meer, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael, zou verdere escalatie kunnen leiden tot oorlog, maar is er ook nog ruimte voor diplomatie. ,,De vraag is nu wie er in de verbale oorlog een stapje terug kan doen, zonder de geloofwaardigheid te verliezen."

Wie zei het? Trump of Jong-Un?