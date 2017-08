Mogelijk honderden doden na modderlawine in Sierra Leone

Volgens de autoriteiten is het nog te vroeg om in te schatten hoeveel mensen zijn overleden. Lokale media spreken inmiddels van minimaal 200 doden, onder wie 60 kinderen. Dit zijn slechts de doden die nu al bij het lokale mortuarium binnen zijn gebracht. Het gebouw is volgens een medewerker veel te klein voor zoveel lijken. Daarom liggen veel lichamen nu op de grond, meldt persbureau AP.



Na hevige regenval zou een deel van een heuvel zijn ingestort bij het bergstadje Regent. Tientallen huizen kwamen vervolgens volledig onder de modder te staan. Vermoedelijk lagen de meeste mensen in de huizen op dat moment te slapen. Volgens vicepresident Foh zijn veel huizen in de regio illegaal gebouwd.



,,De ramp is zo ernstig dat ik mezelf gebroken voel'', zei Foh in een reactie. ,,We proberen het gebied te ontruimen en de mensen te evacueren.'' De evacuatie van mensen gaat moeizaam, omdat de modder zowel wegen als huizen volledig blokkeert. Medewerkers van het leger zijn ingezet om te helpen. Bij lokale media zijn beelden te zien van mensen die wanhopig naar familieleden zoeken in de modder.