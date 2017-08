Motorrijders steken gepest jongetje hart onder de riem met escorte naar school

In Auburn, Indiana is de vakantie alweer voorbij en niemand die dat erger vindt dan Phil, die op school zwaar gepest wordt. ,,Eerst verstopte hij het'', vertelt moeder Tammy Mick aan ABC News. ,,Hij kwam thuis met builen en blauwe plekken.'' De jongen werd depressiever en depressiever.



Familievriend en motorverkoper Brent Warfield besloot voor de eerste schooldag van Phil iets speciaals te doen, zodat de jongen met opgeheven hoofd zou kunnen starten. ,,Als je hoort dat een 11-jarige geschopt en gepest wordt, gewoon omdat zijn gezin niet even veel geld heeft of mooie kleding draagt, en omdat hij niet even slank is... Ik heb zelf een 11-jarige zoon. Dan raakt dat je echt diep'', aldus Brent. En dus kwam hij in actie.