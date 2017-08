'Mueller vraagt Witte Huis info over Flynn'

Dat schrijft The New York Times op basis van bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek naar mogelijke inmenging van Rusland.



Het team van Mueller was onder meer geïnteresseerd in documenten over deals van Flynn met het in Nederland gevestigde bedrijf Inovo BV van de Turkse zakenman Ekim Alptekin. Deze zou de Flynn Intel Group 530.000 dollar hebben betaald voor een campagne om Fethullah Gülen in diskrediet te brengen. De in de VS wonende geestelijke wordt verantwoordelijk gehouden voor de mislukte staatsgreep in Turkije van vorig jaar. Mueller wil weten of Alptekin handelde in opdracht van de regering-Erdogan.



Volgens de krant wijst alles erop dat Mueller bezig is alle financiële transacties van Flynn tegen het licht te houden en verder te gaan dan de vraag of Flynn loog over zijn gesprekken en zakendeals met Russische officials.