Mysterieus telefoontje mogelijk doorbraak in vermissingszaak Britse tienermoeder

Natalie was amper 17 jaar toen ze verdween in september 2003. Ze was elf maanden daarvoor bevallen van een zoontje Rhys. Ze had haar zoon bij haar partner Kevin McCallum achtergelaten toen ze naar de winkel ging. Na haar verdwijning startte de politie direct een groot onderzoek en kamde het gebied rond haar woonplaats helemaal uit. Maar er werd geen enkel spoor gevonden.

Tot nu. Het mysterieuze telefoontje dat de politie kreeg kwam uit een telefooncel in Gornal, vlakbij waar Natalie woonde. En de beller gaf volgens de speurders 'cruciale informatie' die tot een doorbraak zou kunnen leiden.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Natalie was 17 jaar toen ze plotseling verdween. © West Midlands Police.

Moordonderzoek

De politie behandelt de zaak nu als een moordonderzoek. ,,Natalie is in al die jaren niet één keer gezien en er gebeurde ook niets op haar bankrekeningen'', zegt inspecteur Ian Iliffe tegen Sky News. ,,Ze heeft ook nooit meer een beroep gedaan op gezondheidsdiensten. Daarom denken we dat ze niet meer leeft.''

De politie hoopt dat de beller zich nog een keer wil melden. ,,We verzekeren hem dat zijn informatie met de grootst mogelijke discretie behandeld wordt. Misschien kunnen we nu eindelijk dit mysterie oplossen."

Kerkhof

Ook is begonnen met het uitgraven van vier graven op het kerkhof van Ruiton in Upper Gornal. De begraafplaats ligt op amper 150 meter van het huis van Natalie. Drie tenten schermen het werk af voor nieuwsgierige blikken. Wat de opgravingen met de informatie van het telefoontje te maken hebben, is onduidelijk.

Quote De afgelopen veertien jaar gaven we de hoop nooit op Familie Natalie Putt De familie van Natalie is erg aangedaan door de nieuwe ontwikkelingen. Zeker omdat ze altijd bleef geloven dat hun geliefde levend teruggevonden zou worden. ,,We zijn er helemaal kapot van", aldus haar zussen Becky en Lowri. ,,De afgelopen 14 jaar gaven we de hoop nooit op. En dat doen we ook nu niet, tot het tegendeel is bewezen. Tot er nieuws komt van de politie willen we met rust gelaten worden.''