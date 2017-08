Na hoofd in rivier vandaag weer lichaamsdeel gevonden in Hamburg

Een voorbijganger heeft vandaag wederom een lichaamsdeel in het water van de Duitse stad Hamburg gevonden. Al dagenlang worden in de wateren lichaamsdelen gevonden die toebehoren aan een vermiste prostituee, meldt het Duitse Stern . De politie heeft de handen vol aan de gruwelijke moordzaak die de Hanzestad al geruime tijd in z’n greep houdt.

De lugubere vondst is inmiddels door de politie geborgen en wordt nader onderzocht. Het lichaamsdeel werd gevonden in het water van de Billwerder Bucht in het stadsdeel Rothenburgsort. Het is nog onduidelijk om wat voor een deel het gaat. Gisteren werd een hoofd uit de rivier Bille gehaald. De overige lichaamsdelen – waaronder een torso - bleken na onderzoek van de sinds 1 augustus vermiste 48-jarige prostituee Maria A. te zijn.

Dna-test

De politie is al dagen met de zaak bezig. Twaalf lichaamsdelen zijn op verschillende locaties in de Hamburgse wateren gevonden. Ze lagen kilometers van elkaar verspreid. De eerste delen werden 3 augustus gevonden bij het Elbstrand in Hamburg-Rissen. Vier dagen later volgde de torso. Het is inmiddels duidelijk dat deze lichaamsdelen van Maria zijn. Met een dna-test moet snel uitsluitsel komen of het vandaag gevonden deel ook van haar is.

Over het slachtoffer is bekend dat zij oorspronkelijk uit Equatoriaal-Guinea (West-Afrika) komt. Maria -werknaam Rosa- kwam vanuit Spanje naar Hamburg waar ze haar lichaam verkocht in het stationsdistrict St. Georg; een wijk waar mannen aan hun trekken komen voor 10 tot 20 euro. Volgens lokale media is de vrouw moeder van twee kinderen.

Daderprofiel

De politie is zeer terughoudend met het geven van informatie over de zaak en weigert bijvoorbeeld te vertellen welke lichaamsdelen er precies zijn gevonden. ,,Dat is daderinformatie.’’ Ook is onduidelijk of de lichaamsdelen waren verpakt en of het lichaam nu compleet is. De politie liet wel weten in binnen- en buitenland te kijken of er de afgelopen tijd soortgelijke moorden zijn gepleegd. Ook wordt een daderprofiel opgesteld.