Na Jordanië trekt ook Libanon de 'trouw-je-verkrachterwet' in

Nederlands gezin ontsnapt in dierentuin Zweden aan losgebroken bruine beer

14:49 Een Nederlands gezin van vier personen is in een Zweedse dierentuin ternauwernood ontsnapt aan de klauwen van een losgebroken bruine beer. Het gezin wist te ontkomen door het berenverblijf uit te klimmen via een hek waar stroom op stond. Voor de oppasser waar ze een dagje mee op pad waren, liep het drama wél fataal af.