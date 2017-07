Nederlander in Nice kijkt terug: 14 juli zal nooit meer hetzelfde zijn

,,Ik zal blij zijn als het zaterdagochtend 10.00 uur is'', zegt Els op de vraag hoe ze deze vrijdag gaat doorbrengen. ,,De herdenking is zo groot geworden. Ik had liever gezien dat ze het wat kleinschaliger hadden gemaakt'', verzucht ze.



Els en haar man Pieter runnen sinds 2010 een winkel in luxe kleding in Nice. Ze zijn inmiddels echt onderdeel geworden van de stad en de aanslag van vorig jaar heeft hen erg aangegrepen.

Ontsnapt

Als Pieter en Els bij hun oorspronkelijke plan waren gebleven, zouden ze vorig jaar de doorgaans zo feestelijke Quatorze Juillet-viering hebben doorgebracht in strandtent Lido Plage. Dat is op een steenworp afstand van de plaats waar de witte vrachtauto vorig jaar tot stilstand kwam.

Pieter bedacht zich uiteindelijk en ging terug naar huis om daar met Els het glas te heffen. Aan die gezelligheid kwam een abrupt einde toen vrienden en familie uit Nederland massaal gingen bellen om te controleren of de twee ongedeerd waren gebleven.

Keerpunt

Het was het begin van een turbulente tijd voor de stad Nice. Els: ,,De aanslag is echt een keerpunt geweest. Parijs was voor iedereen hier ook heel erg, maar dat was toch de hoofdstad. Het lijkt wel alsof Nice na de aanslag ineens volwassen is geworden. Mensen praten er ook zo over. 'Sinds de aanslag...' beginnen ze dan hun zin.''



De invloed op de stad is niet alleen gevoelsmatig. Pieter: ,,Sinds afgelopen najaar komen er nauwelijks toeristen naar de stad. Dat heeft veel effect op de winkeliers en is bij hen eerder het gesprek van de dag dan de herdenking. Het trekt nu wat aan, maar het is nog niet op het oude niveau.''

Volledig scherm In Nice is een tribune neergezet voor de herdenking. © REUTERS

Slijten

De klanten die wel komen, hebben veel vragen over wat er vorig jaar gebeurde op de Promenade des Anglais. Els: ,,Normaal gesproken ben ik er niet meer zo mee bezig, maar als ze me vragen waar die vrachtwagen precies is gestopt, komt het weer even naar boven. Dat is iets dat zal moeten slijten.''



De twee voelen de directe gevolgen nog dagelijks. Els: ,,Een paar vaste klanten zijn er niet meer. Dat is confronterend. 14 juli is van een feestdag een sterfdag geworden.''



Pieter vult aan: ,,Toch is het belangrijk om vooruit te kijken. Wat je merkt is dat Fransen heel lang stilstaan bij het verleden. Natuurlijk moeten we goed opletten met waar we mee bezig zijn, maar ik ga echt niet achter elke lantaarnpaal kijken of er een bom ligt. De angst is hier groter geworden dan de pijn.''

Tegenzin

Omdat Els en Pieter actief zijn in de winkeliersvereniging, zijn zij vandaag uitgenodigd bij alle plechtigheden. Els: ,,Ik ga daar toch met wat tegenzin heen. Ik begrijp dat ze het dit jaar zo aanpakken, maar het is wel een beetje over de top.''



Ze gaat verder: ,,De Niçois zien de herdenking ook meer als iets voor de media en de bekende namen dan voor de gewone burger. Er zijn wel openbare gedeeltes, maar mensen voelen zich toch een beetje bestolen. Weer anderen willen er sowieso niets mee te maken hebben en zeggen 'Ik ga toch geen vogel voor de kat zijn'.''

Toekomst

Aan het einde van de dag willen Pieter en Els dan ook op hun eigen manier stilstaan bij de slachtoffers. Pieter: ,,Misschien drinken we weer een glas rosé, zoals vorig jaar.'' Els: ,,Het zal in ieder geval kleinschalig zijn met wat vrienden. We willen dan het glas heffen op de toekomst.''



Vooruitkijken in plaats van terugkijken. Els: ,,We kunnen ons beter focussen op degenen die achter zijn gebleven. Die hebben nog een lange weg te gaan.'' Pieter: ,,Nice blijft boven alles een prachtig plekje op de wereld, dat moet je niet kapot maken. Natuurlijk, ik let op, maar ik laat me niet door angst leiden.''

Volledig scherm Na de aanslag is de Promenade des Anglais voorzien van veiligheidshekken. © Getty Images