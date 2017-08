Nederlander teruggevonden in bossen van Noorwegen

Een Nederlandse wandelaar die afgelopen week in de problemen raakte, is teruggevonden in de uitgestrekte bossen van Noorwegen. De hiker had een gebroken arm en heeft zich dagenlang warm moeten houden met slechts een slaapzak.

Het Rescue Center in Noorwegen kreeg afgelopen week een berichtje van 'een man die met een gebroken been in het bos zou liggen'. Dat schrijft de Landelijke Eenheid van de politie op Facebook.

De route achterhalen van de wandelaar bleek een flinke klus. De medewerkers van het reddingscentrum probeerden hem terug te bellen. ,,Maar het gebied is uitgestrekt en voorzien van maar één zendmast'', vertelt een medewerker van de Nederlandse politie. ,,Het is niet te doen om een zoekactie op te starten met die informatie.''

Gevonden

Uiteindelijk is de wandelaar gevonden doordat een Nederlandse politieagent met behulp van het telefoonnummer de Facebookgegevens van de man achterhaalde. Met deze nieuwe informatie hebben reddingswerkers aan andere wandelaars in het gebied gevraagd of ze hem hadden gezien. Zo is de route van de man gereconstrueerd.