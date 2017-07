Nederlander vast in Kroatië voor overvaren zwemmer

Stier met brandende hoorns de dood in gejaagd

15:56 Een stier is op een gruwelijke manier de dood ingejaagd tijdens de festiviteit toro embolado in het Spaanse plaatsje Foios. Daarbij worden brandende ballen aan de hoorns van het dier bevestigd, dat vervolgens wordt losgelaten in de straten. Deze stier raakte zo gedesoriënteerd en in paniek dat hij op volle snelheid met zijn kop tegen de paal ramde en op slag dood was. Eerder die dag verwondde dezelfde stier tijdens het stierenrennen nog een man.