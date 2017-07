Nederlanders helpen bij grootste verhuizing van olifanten ooit

In Uruguay koop je vanaf nu wiet in de apotheek

12:30 Nederland staat bekend om zijn liberale cannabisbeleid, maar wiet kopen in apotheken? Wat hier ondenkbaar is begint vandaag in Uruguay als experiment: legale marihuana, te koop bij de apotheker om de hoek. Daarmee is het land de eerste plek ter wereld waar wordt geëxperimenteerd met legalisering én regulering van wiet. Hoe zit dat precies?