Nederlanders slapen al twee nachten op het strand door branden Zuid-Frankrijk

De nacht ervoor brachten ze met honderden anderen de nacht door op het strand. Met het hele gezin probeerden ze te slapen onder een handdoekje. Het gezin staat al twintig jaar op de camping. ,,We hebben in al die jaren van alles meegemaakt: regen, storm, onweer. Maar dit is toch wel voor het eerst.’’



Robert Jan de Heer is met zijn vrouw en drie kleine kinderen gisteren zelfs vertrokken uit het gebied. ,,We overnachten bij kennissen van familie van vrienden in Toulon. We lezen net op de website van de gemeente dat er sowieso nog geen sprake is van terugkeer.”