Nederlandse Yvonne krijgt bezoek in Libische gevangenis

De Nederlandse welzijnswerker Yvonne Snitjer (48), die sinds twee weken gevangenzit in Libië, is gisteravond bezocht door een medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is voor het eerst sinds haar verdwijning dat de Nederlandse overheid met de vrouw heeft kunnen spreken.

Snitjer, die sinds twee jaar in haar eentje in Libië woont, verdween twee weken geleden spoorloos. Na vijf dagen werd duidelijk dat ze door de Libische autoriteiten was opgepakt wegens het maken van foto’s en video’s van gevechten. Het was voor Nederland lastig contact te krijgen: de situatie in Libië is zo gevaarlijk dat de ambassade er al geruime tijd gesloten is. Het personeel werkt nu vanuit buurland Tunesië.

Advies

Ingewijden bevestigen dat de vrouw tijdens haar verblijf in Libië meermaals is gewaarschuwd door de Nederlandse overheid. Het ministerie adviseerde haar met klem om Libië te verlaten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Ook haar vrienden raadden haar met klem aan te vertrekken. ,,Maar ze wilde niet weg’’, vertelt Elisabeth van der Steenhoven, een kennis van Snitjer, in een reportage die morgen in het AD verschijnt. ,,Ze wilde solidair blijven met de Libiërs.’’