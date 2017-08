Nieuwe hype om pandatweeling

In het pandapaviljoen van de dierentuin zijn inmiddels vier grote tv-schermen neergezet voor het publiek. Daarop is de geschiedschrijving van Huan Huan en mannetjespanda Yuan Zi, die in 2012 uit China kwamen, live te volgen. Ook de kunstmatige bevruchting van de moeder wordt uitgelegd. Want Yuan Zi maakte zelf weinig aanstalten om reproductief in actie te komen. Op de schermen is zelfs een mislukte paringsdans van hem te zien.



Huan Huan ligt nu in een apart hok, waar ze goed gevolgd kan worden. Er hangen vijf camera's die haar 24 uur per dag filmen. Vandaag of morgen moeten de baby's ter wereld komen. Twee Chinese specialisten zijn overgevlogen om de bevalling en de periode erna te begeleiden.



,,De èchte problemen beginnen straks pas'', weet dierentuindirecteur Rodolphe Delord. Moederpanda's hebben namelijk de neiging om slechts voor één nakomeling te zorgen. De ander wordt aan zijn/haar lot overgelaten.



Daarvoor is nu een list bedacht. Een verwisseltruc. ,,De verzorgers gaan straks steeds één babypanda in de couveuse leggen en één babypanda bij de moeder. En elke twee uur worden ze gewisseld'', aldus Baptiste Mulot, dierenarts van de zoo van Beauval.