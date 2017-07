'Nieuwe liefde van ex is het beste wat mijn dochter kon overkomen'

,,Aan alle moeders die het vreselijk vinden dat een andere vrouw hun oogappel als hun eigen kind behandelt: waarom zijn jullie daar niet gewoon superblij mee?'', steekt moeder Brittney uit Columbia in Amerika van wal op Facebook.



De nieuwe vriendin van haar ex - Kayla - noemt ze een godsgeschenk. ,,Ik heb gebeden voor het type vrouw waar mijn ex nu mee samen is, wetende dat zij mijn dochter mee zou opvoeden.''



De moeder wil niets liever dat haar 'lieve, verstandige en sterke meisje' wordt omringd door rolmodellen. ,,Bedankt Kayla, dat je Payton leert om haar dromen na te jagen en toont dat het belangrijk is om hard te werken om iets te bereiken. Bedankt dat je ondanks je opleiding tot verpleegster toch tijd maakt om samen met haar te gaan fietsen en pasta te maken. We zijn trots op je.''