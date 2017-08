'Mogelijk sporen van Joey Hoffmann (21) gevonden in Turkse bergen'

De politie is vanmorgen opnieuw een nieuwe, kleinschalige zoekactie begonnen naar Joey. Twintig agenten en militairen zoeken met twee speurhonden en speciale apparatuur naar sporen. De twee speurhonden zijn speciaal overgevlogen uit Ankara. Ze zijn gespecialiseerd in het zoeken naar lijken. De zoektocht is extra vroeg begonnen vanwege de hitte later op de dag. De Turkse politie zocht afgelopen zaterdag zonder succes al met 75 agenten, twee speurhonden en twee drones in een buitengebied van Silifke naar Joey.



De Haaksbergenaar verdween op 8 juli spoorloos in de heuvels bij de Turkse kustplaats. Hij was met het Nederlandse echtpaar Björn en Derya Breukers-Ün naar het Turkse Silifke gereisd om te helpen met de bouw van hun huis. Hij kampeerde met het stel op een stuk land dat ze wilden kopen. De 21-jarige Haaksbergenaar wilde echter naar huis, maar is nooit op het vliegveld aangekomen.



De politie hield Björn en Derya begin deze maand een paar dagen vast, maar moest ze vrijlaten omdat er geen bewijs is voor een misdrijf. Wel mag het stel Turkije voorlopig niet verlaten.