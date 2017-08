Nieuwe zoektocht in Turkije naar Joey Hoffmann uit Haaksbergen

Eerder werd in het gebied waar Joey voor het laatst is gezien, in de buurt van Silifke, al gezocht naar de 21-jarige man. Nu wordt er in een groter gebied gezocht. Volgens de politiechef wordt er specialistische zoekapparatuur ingezet en gaan Turkse speurhonden meezoeken. Hij benadrukt: ,,Denk niet dat we opgeven, het onderzoek wordt met volle kracht voortgezet.''

Hoffmann wordt inmiddels een maand vermist. De Turkse politie sluit niet uit dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Hij was in Turkije samen met een echtpaar uit Haaksbergen.

Drugs

Robin Hoffmann, de broer van de vermiste Joey, reageerde zaterdag op Facebook woedend op een 'drugsverhaal' van Björn en Derya. Het Haaksbergse echtpaar zou bij de Turkse politie hebben verklaard dat zij op de avond voor de vermissing van Joey drugs hebben gebruikt. Ook zouden de twee hebben gezegd dat ook Joey drugs zou hebben gebruikt.

Joey's broer Robin - al ruim een week in Turkije op zoek naar zijn broertje - is daar woest over. Op Facebook schrijft hij onder meer: ,,Joey, drugs, buitenland? No fucking way... Even verklaren dat jullie drugs hebben gebruikt... Is mijn kleine broertje daarom gevlucht en misschien wel in levensgevaar? Liegen om je eigen hachje te redden... Spelen met het leven van mijn kleine broertje..."