Nieuwe zoektocht in Turkije naar vermiste Joey (21) gestaakt

Gespecialiseerd

De twee speurhonden zijn speciaal overgevlogen uit Ankara. Ze zijn gespecialiseerd in het zoeken naar lijken. Ook is er onder meer een legervoertuig ingezet, dat kan zien of ergens is gegraven. Een graafactie heeft niets opgeleverd. De zoektocht werd rond 13.00 uur gestaakt, omdat het te heet is. De lokale politiechef kan nog niets bevestigen of zeggen over de vondst in het gebied.